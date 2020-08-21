Число умерших от жары в Токио достигло почти 150 человек

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число погибших из-за жары в Токио с начала августа достигло 148. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Эта неделя стала самой жаркой в Японии за минувшее лето. Среди последних погибших - люди в возрасте от 40 до 90 лет, в то время как большинство жертв рекордной жары - люди старше 70 лет. Повторился исторический температурный рекорд двухлетней давности - 17 августа в центральном японском городе Хамамацу (префектура Сидзуока) воздух прогрелся днем до плюс 41,1 градуса. В Токио температура в обеденные часы достигает 35-36 градусов жары.

Жаркая погода обычно устанавливается в Японии в середине июля после завершения сезона дождей. В этом же году июль был пасмурным, а на страну обрушились рекордные по интенсивности осадки, которые привели к сходу оползней и разливам рек.

В прошлом году в Японии от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.-0-