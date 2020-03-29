Число умерших пациентов с COVID-19 в Великобритании возросло до 1 228

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число умерших в больницах Великобритании пациентов с новым коронавирусом достигло 1 228 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Минздравом королевства.

По его информации, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового вида достигло 19 522. Число умерших по состоянию на вечер 28 марта составило 1 228.

В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Всего в Соединенном Королевстве по состоянию на 9.00 (11.00 минское время) 29 марта протестировано 127 737 человек. Речь идет о самых тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами заболевания, вызванного новым коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам. Как заявил сегодня утром канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув, число анализов на заражение новым коронавирусом достигает 10 тыс. в сутки, но должно быть доведено до 25 тыс. в сутки.

В целях борьбы с распространением нового коронавируса 23 марта в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик заболеваемости будет достигнут через две-три недели, однако жесткие ограничения рекомендуется сохранить до начала июня.-0-