Число умерших среди пациентов с COVID-19 в РФ превысило 19 тыс.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России число умерших среди пациентов с COVID-19 за сутки возросло до 144, всего скончались 19 061 заразившихся. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Согласно данным штаба, общее число умерших среди пациентов с COVID-19 в РФ составило 1,75% от числа заразившихся.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 762, это максимум с 26 июля. Общее число заразившихся достигло 1 085 281 человек.

Число пациентов с диагностированным коронавирусом, которые были выписаны за сутки из медучреждений, составило в России 5 754, всего выздоровели 895 868 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 29,944 млн, с момента вспышки скончались 938 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,648 млн), Индии (5,118 млн) и Бразилии (4,419 млн).-0-