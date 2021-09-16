Число утонувших в море в результате непогоды на юге Франции возросло до семи

16сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число утонувших в результате резкого повышения уровня воды в море из-за сильных ливней на юге Франции возросло до семи человек. Об этом сообщает ТАСС.

Пожарно-спасательная служба департамента Эро сообщила о пяти погибших. Позже еще два человека утонули в Буш-дю-Рон при аналогичных обстоятельствах.

В департаментах Эро и Гар непогода бушует со вторника - не прекращаются ливни, дует сильный ветер. В результате на много часов было прекращено движение по автостраде A9, ведущей черед долину Роны в Испанию. В настоящее время в восьми департаментах юга и востока Франции введен "оранжевый" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Служба "Метео Франс" предупредила, что в этих районах может выпасть от 80 до 20 мм осадков.-0-