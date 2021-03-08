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08 марта 2021, 14:42

Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

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8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество привившихся от коронавируса в мире превысило 300 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

К настоящему моменту уже прошли вакцинацию примерно 301,4 млн человек, это в 2,5 раза превышает число заразившихся COVID-19. Таким образом, привиты уже около 3,8% населения планеты. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать около 70% жителей Земли, а глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указывал, что пандемия завершится только к началу 2022 года.

Темпы иммунизации увеличиваются. Если в начале февраля в мире делали в среднем 6 млн прививок в день, а в конце месяца этот показатель упал до 4,4 млн, то на этой неделе он повысился до 7,4 млн.

На первые пять стран, лидирующих по числу привитых граждан, приходится 50% от общего числа вакцинированных. Так, в США прививку сделали уже более 90 млн человек, в Китае - 52,5 млн, в Великобритании, с учетом Нормандских островов, острова Мэн и заморских территорий, вакцинированных уже около 23 млн, в Индии - 20,7 млн, в Бразилии - 10,6 млн.

По доле привитого населения на первом месте Израиль (более 97% граждан), второе занимают Сейшельские Острова (84,5%), третье - ОАЭ (65%).

В России первый этап вакцинации от коронавируса, как сообщила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова, прошли уже более 5 млн человек (3,4% населения страны). По общему числу привитых Россия находится на 12-м месте в мире. При этом инфицированных в РФ 4,3 млн.-0-

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