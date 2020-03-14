Число ввозных случаев коронавируса в КНР вдвое превысило случаи заражения внутри страны

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 13 человек, а 1430 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, информирует ТАСС.

При этом количество заразившихся увеличилось на 11 - из них 7 случаев были ввезенными. По данным ведомства, общее число заболевших в Китае достигло 80 824 человек, выздоровели 65 541, умерли 3189. Как следует из государственной статистики КНР, количество приехавших заразившихся почти вдвое превышает число случаев передачи инфекции внутри страны. Четыре случая ввезенного коронавируса зарегистрированы в Шанхае, два - в Ганьсу, один - в Пекине.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тыс. человек, свыше 5 тыс. умерли.-0-