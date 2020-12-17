Число выявленных случаев коронавируса в России возросло за сутки на 28 214

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 214. Общее количество инфицированных достигло 2 762 668. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1%.
Число выписанных пациентов увеличилось на 26 440. Всего после инфекции выздоровели 2 202 540 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,7% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 587 против 596 днем ранее, до 49 151. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,78%, следует из данных штаба.-0-