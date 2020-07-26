Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16 млн

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 16 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно данным, полученным из этого источника, коронавирусом заразились 16 046 986 человек, из них 644 582 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (4 178 021) приходится на США, далее следуют Бразилия (2 394 513) и Индия (1 385 635).

Что касается России, тут, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192.-0-