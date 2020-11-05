Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 19 404

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 404. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В России второй день подряд выявляют более 19 тыс. заразившихся. В относительном выражении прирост снизился с 1,2% до 1,1%. В общей сложности в РФ заразились 1 712 858 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло за сутки на 12 238, до 1 279 169. По данным штаба, доля вылечившихся пациентов снизилась с 74,8% до 74,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 292 против 389 днем ранее. В общей сложности из-за коронавируса в России умерли 29 509 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,72%.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 48 млн, с момента вспышки скончались 1 224 399 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (9,5 млн), Индии (8,3 млн) и Бразилии (5,5 млн).-0-