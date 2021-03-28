Число выявленных в России за неделю случаев COVID-19 стало минимальным с сентября

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 62 963. Это минимум с сентября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В стране выявили примерно на 5% меньше заразившихся, чем на предыдущей неделе, когда стало известно о 66 261 инфицированном.

При этом в Москве, которая является главным очагом эпидемии, число заболевших осталось на прежнем уровне: если с 15 по 21 марта в столице подтвердили 11 069 случаев заражения, то с 22 по 28 марта - 11 088.

Выздоровевших после COVID-19 на этой неделе вновь оказалось меньше, чем на предыдущей, - 69 733 против 74 266. Доля вылечившихся россиян увеличилась незначительно - с 91,3% до 91,6% от всех заболевших.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, по итогам семи дней сократилось до 282 964.

С 22 по 28 марта штаб зарегистрировал в России 2 710 летальных исходов из-за коронавируса (против 2 940 неделей ранее). Число умерших за семь дней оказалось минимальным с середины ноября прошлого года. Условная летальность заболевания тем не менее возросла с 2,13% до 2,16%, приблизившись к среднему по миру значению.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 9 088, до 4 519 832. Число вылечившихся за этот период увеличилось на 8 630. Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за 24 часа возросло на 336, до 97 740.-0-