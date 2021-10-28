Число заболевших COVID-19 детей в Москве в новую волну пандемии выросло в 2-3 раза

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну пандемии значительно выросло по сравнению с предыдущей, их практически в 2-3 раза больше, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"Борьба с пандемией не утихает уже полтора года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", - отметил мэр.

Собянин обсудил с врачами новые алгоритмы лечения COVID-19 у детей из групп высокого риска. Как отметил главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов, в Москве за период пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" был поставлен более чем 190 тыс. детей, из них 5% проходили лечение в стационарах. По его словам, увеличивается число пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, также чаще стали болеть дети грудного и младшего возраста.

"Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями... Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания", - сказал Исмаил Османов. Он сказал, что уже есть первый опыт лечения этими препаратами, и он положительный.

"То есть речь идет о детях с серьезными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу", - сказал Сергей Собянин. Османов подтвердил, что это так. "Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее, и способствует этому, в том числе, прогрессирование основного заболевания", - сказал Исмаил Османов.-0-