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04 ноября 2020, 09:04

Число заболевших COVID-19 в Европе достигло 11 млн

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Фото из архива
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европе число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 11 млн, с момента вспышки скончались около 280 тыс. человек. Карантинный режим с начала этой недели действует в таких странах, как Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Франция, сообщает Euronews.

В Греции на две недели закрыты все рестораны, бары, кафе, кинотеатры и спортивные залы. С полуночи до 5.00 на всей территории страны будет действовать комендантский час.

3 ноября к странам с введенным карантином присоединилась Швейцария. Здесь также закрываются предприятия общественного питания и питейные заведения. Людей призывают работать дистанционно во всех случаях, когда это технологически возможно.

В России наибольшее число больных по-прежнему регистрируется в Москве, число заболевших продолжает расти и в регионах. Но правительство пока не планирует вводить новый карантин. Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса станет возможна уже к концу этого года.

Вторая волна коронавируса оказалась более мощной, чем первая, свидетельствуют статистические данные из большинства стран Европы. В то же время число смертей от COVID-19 оставалось в сентябре-октябре по сравнению с весной относительно низким, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle. Однако уже в первой половине ноября ситуация со смертностью начнет резко ухудшаться, предупредили немецкие ученые. Их прогноз, опирающийся на математические модели, касается Германии, но с большой долей вероятности распространяется и на другие страны со схожим ростом числа инфицированных. Проанализировав статистику, авторский коллектив из Института динамики и самоорганизации имени Макса Планка в Геттингене (Max-Planck-Institut fьr Dynamik und Selbstorganisation) обнаружил, что летом и вплоть до конца сентября COVID-19 заражались в основном люди моложе 60 лет.

Исходя из того, что между заражением и смертью проходит в среднем 14 дней, ученые из Геттингена пришли к выводу, что рекорды по числу инфицированных, зарегистрированные в конце октября (18-19 тыс. в день), к середине ноября обернутся резким ростом смертельных исходов.

Если с 21 по 28 октября в Германии было зафиксировано 335 смертей, связанных с коронавирусом, то в начале ноября эта цифра может вырасти до 500-800 случаев в неделю, заявила, опираясь на разработанную математическую модель, руководитель исследования, эксперт по искусственным нейронным сетям Виола Приземан. Такой прогноз уже начал сбываться. 3 ноября Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) сообщил, что за минувшие сутки число смертей пациентов с коронавирусом составило в Германии 131 человек. В результате общее количество жертв пандемии достигло в ФРГ 10 661 при 560 379 инфицированных с начала года.

Виола Приземан убеждена, что люди старше 60 лет стали чаще заражаться потому, что с начала осени из-за общего увеличения числа инфицированных многие местные ведомства здравоохранения из-за перегрузки оказались уже не в состоянии отслеживать контакты зараженных и прерывать инфекционные цепи, предупреждая потенциальных носителей вируса и отправляя их на карантин. Это ведет к тому, что становится все больше бессимптомных носителей вируса, которые невольно становятся угрозой для пожилых людей и представителей других групп риска. "Чтобы вернуть контроль над эпидемиологической обстановкой, число заражений необходимо незамедлительно снизить. В противном случае борьба с распространением инфекции и защита групп риска неминуемо потребуют намного более жестких ограничительных мер - самое позднее в тот момент, когда будут исчерпаны мощности больниц", - приходят к выводу авторы исследования.

Тем самым ученые из Геттингена фактически выражают поддержку так называемому мягкому локдауну, введенному в Германии с 2 ноября сроком на один месяц. Виола Приземан, по ее словам, приветствует любые меры, способствующие достижению главной цели: снижению во что бы то ни стало числа ежедневных заражений до такого уровня, когда органы здравоохранения вновь смогут отслеживать и прерывать инфекционные цепи. В течение всего лета вплоть до середины сентября Германия с этой задачей успешно справлялась, напомнила Виола Приземан. В этот период и смертность от COVID-19 была особенно низкой.-0-

Количество заражений коронавирусом за неделю показало рекордный рост - ВОЗ

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