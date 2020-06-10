Число заболевших COVID-19 в мире превысило 7 млн

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 7 млн, свыше 404 тыс. человек с COVID-19 скончались, сообщают РИА новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, за сутки зарегистрированы 108 918 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 3539 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 039 918, количество летальных исходов - 404 396.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.-0-