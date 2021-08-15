Число заболевших COVID-19 в мире за неделю впервые за три месяца приблизилось к 5 млн

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,9 млн. Это на 0,6 млн больше, чем неделей ранее, и соответствует показателям начала мая, следует из подсчетов ТАСС.Заболеваемость растет как в странах, где долгое время сохранялся карантин, например в ряде государств Европы и Израиле, так и там, где власти отказались вводить строгие ограничения.Смертность при этом немного снизилась - за семь дней в мире умерли 66,6 тыс. заболевших, на 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Однако число летальных исходов уже месяц превышает 60 тыс. в неделю, хотя в июне и первой половине июля на планете регистрировали менее 50 тыс. смертей.-0-