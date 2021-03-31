Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 31 марта 2021
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 Более 1,5 тыс. детей-сирот из Минска планируют оздоровить этим летом Регионы
10:48 В Украине впервые зафиксировали более 400 летальных случаев от COVID-19 за сутки В мире
10:45 БелТПП запускает проект "Экспорт online" Экономика
10:42 Авария в Бешенковичах: качество воды в пострадавшем микрорайоне соответствует нормам Регионы
10:42 В Борисовском районе задержан вор-рецидивист Происшествия
10:38 Жителя Ивья задержали за надругательство над госсимволами Происшествия
10:37 Выставка "40/40" к 40-летию Литературного музея Максима Богдановича откроется 1 апреля Культура
10:31 Проведение капремонта жилых домов можно обсудить до 10 апреля Общество
10:24 В Бресте из-за аварии на подстанции были обесточены два микрорайона Регионы
10:22 ФСЗН и МНС унифицируют подходы по исчислению обязательных страховых взносов и подоходного налога Общество
10:22 Миклашевич: эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте Общество
10:14 Минчане, продававшие спред как сливочное масло, приговорены к исправительным работам Происшествия
10:13 Два человека погибли за сутки при пожарах в Минской области Происшествия
10:04 Альбом белорусского скульптора Сергея Селиханова презентуют в НХМ Культура
10:01 Европейские страны усиливают контроль на границах из-за COVID-19 В мире
09:54 Страны ОДКБ обсудили обеспечение информационной безопасности Политика
09:51 Марзалюк о новациях в Кодекс об образовании: не всякая школа сможет школой зваться Общество
09:47 Полиция Мадрида провела рейды против подпольных вечеринок В мире
09:31 "Белавиа" возобновит рейсы в Калининград с 2 апреля Общество
09:30 СК возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка Происшествия
09:28 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске Происшествия
09:19 В Воложинском районе бесправник на авто врезался в дерево - пострадала несовершеннолетняя Происшествия
09:14 Акция "Неделя леса" пройдет 6-10 апреля и будет приурочена к Году народного единства Общество
09:12 Новые стройнормы для радиационных объектов приняты в Беларуси Экономика
09:09 Компенсации, защита вложений - изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов Общество
09:01 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных В мире
09:00 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
09:00 Белорусская цементная компания открыла Корпоративную школу технологов Общество
08:55 Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании В мире
08:50 Минстройархитектуры особое внимание уделяет работе с резервом кадров - Пархамович Экономика
Все новости
Все новости
В мире
31 марта 2021, 08:23

Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%

Фото из архива
Фото из архива

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

"В глобальном плане пятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 3,8 млн новых случаев", - отметили в организации, добавив, что за семь дней умерли более 64 тыс. человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 22 по 28 марта в мире было зарегистрировано 3 802 314 заразившихся и 64 187 летальных исходов. По состоянию на 28 марта всего насчитывалось 126 372 442 случая инфицирования и 2 769 696 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 22 по 28 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 32%), Африке (на 22%), Северной и Южной Америке (на 11%), Европе (на 11%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 21%), Европе (на 7%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%), Восточном Средиземноморье (на 5%), Северной и Южной Америке (на 4%), но при этом она сократилась в Африке (на 6%).

В Европе за семь дней заразились более 1,6 млн человек и умерли более 23 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 32 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 437 тыс. заразившихся, умерли более 2,9 тыс. человек.

В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 533 тыс. Далее следуют США (более 421 тыс. новых случаев), Индия (более 372 тыс.), Франция (более 254 тыс.), Польша (более 192 тыс.), Турция (более 186 тыс.), Италия (более 156 тыс.), Германия (более 112 тыс.), Украина (более 97 тыс.), Россия (более 62 тыс.), Венгрия (более 62 тыс.) и Перу (более 60 тыс.).

Что касается новых штаммов, то отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в пяти странах, а их общее число достигло 130. До 80 государств с прежних 75 расширилась за семь дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 45 странах (на четыре больше, чем на предыдущей неделе).

Отмечается, что "все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются, что приводит к появлению новых разновидностей". "Потенциал вирусов к мутации возрастает с частотой инфицирования людей или животных. Поэтому ключевым аспектом глобальной стратегии снижения числа мутаций является уменьшение передачи SARS-CoV-2 посредством установленных методов контроля за заболеваемостью, следует также избегать заражения животных", - констатировали в ВОЗ.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Украине впервые зафиксировали более 400 летальных случаев от COVID-19 за сутки
Фото из архива Европейские страны усиливают контроль на границах из-за COVID-19
Фото Reuters Полиция Мадрида провела рейды против подпольных вечеринок
Фото ТАСС В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных
Фото ТАСС Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото из архива В Бразилии произвели первую партию компонента "Спутника V"
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Миклашевич: эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте
Компенсации, защита вложений - изменения в закон об инвестициях готовы к рассмотрению депутатов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794
Топ-новости
Картина дня: Президент о полномочиях ветвей власти, строительные нормы и праздник первой борозды
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
Новые стройнормы для радиационных объектов приняты в Беларуси
Страны ОДКБ обсудили обеспечение информационной безопасности
ФСЗН и МНС унифицируют подходы по исчислению обязательных страховых взносов и подоходного налога
БелТПП запускает проект "Экспорт online"
Акция "Неделя леса" пройдет 6-10 апреля и будет приурочена к Году народного единства
Марзалюк о новациях в Кодекс об образовании: не всякая школа сможет школой зваться
Проведение капремонта жилых домов можно обсудить до 10 апреля
Белорусская цементная компания открыла Корпоративную школу технологов
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело об организации студенческих протестов в Минске
Более 1,5 тыс. детей-сирот из Минска планируют оздоровить этим летом
"Белавиа" возобновит рейсы в Калининград с 2 апреля
МНС: электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года
Минстройархитектуры особое внимание уделяет работе с резервом кадров - Пархамович
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.