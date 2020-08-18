Число заболевших коронавирусом в мире превысило 22 млн человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 22 млн человек. Такие данные приводит официальный сайт Университета Джона Хопкинса (США), сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 7.00 в мире инфицированы 22 050 487 человек, умерли 783 568, выздоровели 14 980 609.

Больше всего заболевших в США - 5 403 213, из которых умерли 172 052 человека, в Бразилии более 3,3 млн (умерли 107 852), в Индии инфицированы около 2,7 млн (50 921), в России - 927 745 (15 740).-0-