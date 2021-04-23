Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 2 млн

23 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Общее число заболевших коронавирусом в Украине с начала пандемии составило 2 004 630. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 277 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 18 964 человека, скончались 434 пациента. По информации Минздрава Украины, за прошедший день в стране от коронавируса вакцинировано более 16 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство продлевает режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса до 30 июня. По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их готовности по противодействию пандемии в стране.-0-