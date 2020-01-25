Число заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 1330

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае достигло 1330, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации распространения вируса.

К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района. В Пекине данный диагноз подтвержден у 36 человек. В очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших.

Высший уровень реагирования объявлен в Пекине (население около 22 млн человек), Шанхае (число жителей превышает 24 млн), а также во всей провинции Хубэй (население порядка 59 млн), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии нового типа.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.-0-