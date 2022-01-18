Число задержанных в Алматы участников незаконных акций увеличилось до 2,7 тыс.

18 января, Алматы /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. В Алматы с начала антитеррористической операции задержано 2748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Об этом говорится в сообщении комендатуры города.

Ранее сообщалось, что за участие в беспорядках в Алматы задержаны 2,6 тыс. человек.

"Задержано 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъята 131 единица огнестрельного оружия и 4179 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт 102 поступило всего 437 сообщений. В кол-центр комендатуры поступил 41 сигнал от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - говорится в сообщении.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алматы. После обращения Президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших, пишет ТАСС.-0-