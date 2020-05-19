Число заявок на пособие по безработице в Великобритании возросло на 69%

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество поданных заявлений на пособие по безработице в Великобритании в апреле возросло на 69% по сравнению с мартом, сообщает Associated Press . Управление национальной статистики Великобритании сообщает, что количество заявок на пособие по безработице в апреле выросло на 856 тыс. - до 2,1 млн. По информации Reuters , число людей, претендующих на такие пособия в стране, достигло самого высокого уровня с 1996 года. При этом число вакансий в Великобритании в первом квартале 2020 года сократилось до 637 тыс. Это на 170 тыс. меньше показателя предыдущего квартала и на 210 тыс. - уровня аналогичного периода 2019 года, сообщает Financial Times. В частности зафиксирован резкий спад предложений работы в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, искусства, развлечений и отдыха, а также в оптовой и розничной торговле. Банк Англии предупреждает: поскольку большая часть экономики была закрыта правительством в связи с усилиями по сдерживанию распространения COVID-19, страна может столкнуться с самым резким экономическим спадом за последние 300 лет.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!