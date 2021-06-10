Число заражений коронавирусом на турецких курортах снизилось с апреля в 10 раз

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных коронавирусом в курортной провинции Анталья в Турции снизилось до 31,9 случаев на 100 тыс. населения с 29 мая по 4 июня. Об этом сообщает МИР 24 со ссылкой на данные Минздрава страны.

Как отмечают в ведомстве, это почти в 10 раз ниже по отношению к апрелю, когда в Анталье отмечалось 313,1 случаев заражения коронавирусом.

При этом в Мугле фиксируется 39,8 случаев заражения вирусом на 100 тыс. населения (в апреле отмечалось 250,1 случай), в Измире – 41,2. В столице страны – Стамбуле –показатель составляет 63,9.

В целом по стране в период с 26 мая по 8 июня зарегистрировано 96,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно критериям оперштаба РФ, возобновление авиасообщения возможно после того, как показатель заболеваемости COVID-19 в течение двух недель не будет превышать 40 на 100 тыс. населения.

Среднесуточный показатель темпа прироста новых случаев COVID-19 за 14 дней в Турции и показатель распространения инфекции в стране также соответствуют критериям российского оперштаба.

Авиасообщение России с Турцией было остановлено 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В настоящее время российский оперштаб по борьбе с завозом коронавируса продлил ограничения до 21 июня.-0-