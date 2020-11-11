Число заражений коронавирусом за неделю показало рекордный рост - ВОЗ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 3,6 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 54 тыс., что на 9 тыс. больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

"За последнюю неделю общее число случаев COVID-19 выросло на 8% по сравнению с предыдущей неделей, составив более 3,6 млн", - отмечается в информационном бюллетене ВОЗ. По состоянию на 8 ноября в мире было зарегистрировано около 49,7 млн заразившихся и более 1,2 млн летальных исходов. "Наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европейский регион, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев (54%) и почти половине (47%) новых смертей", - указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября - более 3,3 млн случаев.

В Европейском регионе со 2 по 8 ноября заразились почти 1,99 млн человек, а общее количество инфицированных превысило 13 млн. За семь дней зарегистрированы более 25 тыс. летальных исходов, на 1 ноября их общее число превысило 311 тыс. В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на 1 млн, до более чем 21 млн. За неделю умерли более 17 тыс. человек, а общее количество умерших превысило 656 тыс. В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 390 тыс. человек, и их общее число превысило 9,6 млн. Количество умерших превысило 149 тыс., что на 5,1 тыс. больше, чем неделей ранее.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 684 тыс., во Франции - более чем на 382 тыс., в Индии - более чем на 323 тыс.-0-