Число зараженных COVID-19 в мире превысило 40 млн

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 19 октября на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.
По информации университета, число инфицированных составляет 40 050 902, умерли 1 113 750 человек, выздоровел 27 503 601. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (8 154 936, из них скончались 219 674 человек), далее следуют Индия (7 550 273, из них скончались 114 610 человек) и Бразилия (5 224 362, из них скончались 153 675 человек).
Университет Джонса Хопкинса ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.-0-