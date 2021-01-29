Число зараженных COVID-19 в Польше превысило 1,5 млн

29 января, Минск / Корр. БЕЛТА /. Число заразившихся коронавирусом в Польше с начала пандемии превысило 1,5 млн человек. Об этом сообщает "Польское радио".

За последние сутки в стране подтверждено 6144 новых случая заболевания COVID-19, 336 человек скончались. За минувшие сутки в Польше было проведено более 45 тыс. тестов на наличие коронавируса.

В целом по состоянию на 29 января в Польше лабораторно подтверждено 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели более 1,2 млн человек, почти 37 тыс. скончались.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в мире зарегистрировано более 101,5 млн случаев заражения коронавирусом, за это время скончались почти 2,2 млн человек.-0-