Число зараженных COVID-19 в России превысило 187 тыс.

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России выросло за сутки на 10699 человек и сейчас составляет 187859, сообщает ТАСС.
Выздоровели на данный момент 26608 человек, 1723 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5846, до 98522.
Согласно данным штаба, 5232 (48,9%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.
Всего в мире, по последним данным, подтверждено 3,85 млн случаев COVID-19, более 270 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-