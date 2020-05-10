Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тыс.

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688, сообщает ТАСС.
Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1915 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост составил 5,5% - это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции. Отмечается, что 4674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.
Количество заразившихся коронавирусом в Москве возросло на 5551 - до 109 740. Суточный рост количества заболевших в столице составил 5,3%. Число случаев коронавируса превысило 1 тыс. в 33 регионах России.-0-