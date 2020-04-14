Число зараженных COVID-19 в России превысило 21 тыс.

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в России выросло за последние сутки на 2774 и сейчас составляет 21102 человека в 82 регионах, сообщает ТАСС.

Выздоровели в РФ на данный момент 1694 человека, 170 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Уточняется, что новые 1489 случаев заражения зафиксированы в Москве. Согласно данным штаба, всего в российской столице с момента вспышки заболевания отмечено 13002 зараженных.

Общее число зараженных в мире по состоянию на 13 апреля превысило 1,9 млн человек, свыше 119 тыс. с момента вспышки скончались.-0-