Число зараженных COVID-19 в России превысило 379 тыс.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число зараженных коронавирусом нового типа в России возросло до 379 051. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло в России за сутки на 174. Такое же число жертв было зафиксировано 26 мая, пока это максимальное количество летальных исходов в стране за сутки. 27 мая в штабе сообщали о 161 умершем. Всего в России из-за коронавируса умерли 4 142, или 1,09% всех инфицированных.

Количество выздоровевших пациентов в РФ достигло 150 993 человек, что составляет 40% от общего числа заразившихся. Согласно данным, за сутки выписаны 8 785 человек и выявлен 8 371 случай заражения. Число выздоровевших превышает число новых случаев в РФ три дня подряд.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 5,69 млн. С момента вспышки скончались 356 тыс. человек, выздоровели 2,35 млн.-0-