Число зараженных COVID-19 в России превысило 440 тыс.

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8831, уже 20 дней оно не превышает 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции, сообщает ТАСС.

Всего в России 441 108 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России выросло за сутки на 169 и составляет 5384 человека. Общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило в России 8666 человек, общее число выздоровевших достигло 204 623 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 46,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в России.

Последние данные Университета Джонса Хопкинса по распространению нового коронавируса определили десятку стран с наибольшим распространением заболевания: США (1,8 млн), Бразилия (584 тыс.), Россия (441 тыс.), Великобритания (281 тыс.), Испания (240 тыс.), Италия (233 тыс.), Индия (216 тыс.), Франция (188 тыс.), Германия (184 тыс.) и Перу (178 тыс.).-0-