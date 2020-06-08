Число зараженных COVID-19 в России превысило 476 тыс.

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 985, всего в России заразились 476 658 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Симптомов нет у 3293 (36,6%) новых заразившихся. В настоящее время в РФ 239 999 активных случаев.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3957, общее число выздоровевших в России достигло 230 688. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 48,4% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло за сутки в России на 112 человек и составляет 5971. Согласно данным штаба, это самый низкий показатель с 25 мая, когда было зарегистрировано 92 летальных исхода. Общее число умерших из-за коронавируса составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире, согласно данным Reuters, превысило 7 млн, с момента вспышки скончались 403 тыс. человек. На первом месте в мире по числу зараженных находятся США (1,95 млн), на втором - Бразилия (685 тыс.), на третьем - Россия (476 тыс.).-0-