Число зараженных COVID-19 в России превысило 485 тыс.

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 595, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Всего в России 485 253 человека заразились COVID-19.

Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 16 апреля. Всего в российской столице 198 590 инфицированных.

Число летальных исходов после коронавируса выросло в России за сутки на 171 и составило 6 142. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 11 709 человек, общее число выздоровевших достигло 242 397. Как информирует штаб, число выздоровевших составляет половину от общего количества заразившихся в РФ.

По последним данным, которые приводит Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 7,1 млн. С момента вспышки скончались 406 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в США (1,968 млн), на втором месте Бразилия (701 тыс.), на третьем - Россия (485 тыс.).-0-