Число зараженных COVID-19 в России превысило 560 тыс.

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 7 790. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В Москве за сутки выявлено 1 040 новых случаев заражения. Согласно данным, всего в России 561 091 заразившийся новой коронавирусной инфекцией.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 9 621, общее количество выздоровевших достигло 313 963 (56% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ).

Число летальных исходов в России из-за коронавируса за сутки составило 182, всего умерли 7 660 человек (1,3% от всех заразившихся).

Общее число зараженных в мире, по последним данным Reuters, превысило 8,35 млн. С момента вспышки скончались 447 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США (2,17 млн), на втором - Бразилия (955 тыс.), на третьем - Россия (561 тыс.).-0-