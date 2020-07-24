Число зараженных COVID-19 в России превысило 800 тыс.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 5811, до 800 839. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Суточный прирост в абсолютном выражении оказался минимальным с 23 апреля.
Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых диагностировали COVID-19, составило 8444, всего выписали 588 774 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших превысила 73% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки составило 154 против 147 днем ранее. Общее количество умерших возросло до 13 046. Таким образом, умерли 1,63% заразившихся в России.
Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 15,577 млн, с момента вспышки скончались 633 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4 млн), на втором месте Бразилия (2,2 млн), на третьем - Индия (1,2 млн).-0-