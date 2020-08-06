Число зараженных COVID-19 в России превысило 870 тыс.

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5267, общее число заразившихся достигло 871 894. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7331, всего уже выздоровели 676 357 человек. Доля выздоровевших составляет примерно 77,6% от общего числа заразившихся COVID-19 в РФ.

Число летальных исходов среди зараженных COVID-19 увеличилось за сутки на 116, всего умерли 14 606 пациентов. Доля умерших составляет 1,68% от общего числа заразившихся в РФ.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 18,884 млн, с момента вспышки скончались 707 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,842 млн), на втором месте Бразилия (2,859 млн), на третьем Индия (1,964 млн).-0-