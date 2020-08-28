Число зараженных COVID-19 в России превысило 980 тыс.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 4829, общее количество инфицированных достигло 980 405. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Количество вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 5905, всего уже выздоровели 798 466 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 110, всего умерли 16 914 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.

По информации Reuters, в мире подтверждено 24,398 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 828 тыс. человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в США (5,839 млн), на втором месте - Бразилия (3,761 млн), на третьем - Индия (3,310 млн).-0-