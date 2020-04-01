Число зараженных COVID-19 в России увеличилось до 2777 человек

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Новости темы "Распространение коронавируса"
1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 440 - до 2777 человек в 75 регионах страны.
Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 35 регионах РФ. Число случаев заболевания COVID-19 в Москве за сутки возросло на 267 и превысило 1,8 тыс., сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели уже 190 человек, с момента вспышки нового коронавируса в России зафиксировано 24 летальных исхода.
По данным на 1 апреля, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 851 тыс. человек, более 42 тыс. с момента вспышки заболевания скончались.-0-