Число зараженных COVID-19 в России возросло за сутки на 18 283 - максимум за все время

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 283. Это максимум за всю пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 1 599 976, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Число выздоровевших пациентов увеличилось за сутки на 14 519, всего от инфекции вылечились 1 200 560 пациентов. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет 75% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 355 против 366 днем ранее. Всего от инфекции умерли 27 656 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 1,73%, следует из данных штаба.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, превысило 45 млн. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (8 946 154), Индии (8 088 851) и Бразилии (5 494 376).-0-