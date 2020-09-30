Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 8,4 тыс.

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 8 481, общее количество инфицированных в стране достигло 1 176 286. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось на 177, это максимальное значение с 17 июля. Всего умерли 20 722 пациента с COVID-19. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 858, всего выздоровели 958 257 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 33,6 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн инфицированных. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,1 млн), Индии (6,2 млн) и Бразилии (4,7 млн).-0-