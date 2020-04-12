Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,77 млн

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составляет 1777666, число жертв достигло 108867. Таковы оперативные данные американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции, сообщает БЕЛТА.

Самая печальная статистика в США: в стране скончались от заболевания, вызванного коронавирусом, более 20,6 тыс. человек, число инфицированных приближается к 530 тыс. Чрезвычайная ситуация объявлена во всех штатах и столичном округе Колумбия. Об этом сообщил телеканал CNN.

В Испании число зараженных превысило 163 тыс. (при 16,6 тыс. умерших), в Италии - почти 152,3 тыс. (19 тыс.), Франции - 130,7 тыс. (13 тыс.), Германии - 125,4 тыс. (2,8 тыс.), Великобритании - около 79,9 тыс. (почти 9,9 тыс.), Иране - почти 70,3 тыс. (4,3 тыс.), Турции - 52 тыс. (1,1 тыс.).

В материковом Китае за минувшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, из них 97 - ввозные, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Общее число ввозных случаев достигло 1280, в 799 из них пациенты еще проходят лечение (состояние 36 оценивается как тяжелое), 481 человек выздоровел. В провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания в КНР - за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер.

Между тем мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков на время режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие станет обязательным. Пропуска будут выдаваться трех видов: на работу до 30 апреля, в медучреждение и по личным делам на один день. Количество поездок при этом не ограничено.-0-