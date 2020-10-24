Число зараженных коронавирусом в мире превысило 42,5 млн

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в мире коронавирусом заразились более 51,7 тыс. человек. Общее число зараженных сейчас составляет 42 509 717. Такие данные приводит портал Worldometers, сообщает БЕЛТА.

За время пандемии COVID-19 выздоровели почти 31,3 млн инфицированных, умерли 1 152 284 человека. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США - свыше 8,7 млн (умерли - 229,2 тыс., выздоровели - 5,7 млн). На втором месте Индия - более 7,8 млн (умерли - 117,9 тыс., выздоровели - 7 млн), в Бразилии более 5,3 млн случаев заражения (умерли - 156,5 тыс., выздоровели - 4,8 млн).

В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 16 521 до 1 497 167. Всего в настоящее время в стране продолжают лечение 340 528 человек. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали COVID-19, за сутки возросло на 11 567, приблизившись к максимуму, зарегистрированному 24 июня. Число летальных исходов за сутки возросло на 296 против 283 днем ранее. Общее число смертей из-за коронавируса в РФ - 25 821.-0-