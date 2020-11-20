Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 800 тыс.

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала эпидемии число заразившихся COVID-19 в Польше превысило 800 тыс. Об этом сообщает польский новостной канал TVN24.

Минздрав Польши сообщил о 22 464 новых случаях заражения и 626 летальных исходах за последние сутки. Наибольшее число новых инфицированных зарегистрировано в Мазовецком воеводстве.

Всего, начиная с 4 марта, коронавирусом заразились 819 262 человека, умерли 12 714, выздоровели более 381 тыс. За все время эпидемии в стране было сделано более 5,8 млн тестов на коронавирус.

В Польше суточный прирост числа заразившихся коронавирусом держится на высоком уровне, однако в последние дни скорость распространения инфекции замедлилась, установившись на уровне до 25 тыс. В этой связи власти пока отказались от планов введения в стране общенационального карантина.

Максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусом был зафиксирован в Польше 7 ноября, тогда Минздрав сообщил о 27 875 новых случаях заражения. 19 ноября ведомство сообщило о 637 летальных исходах, что стало самым высоким показателем за все время эпидемии.

В польских больницах сейчас размещены около 22,6 тыс. пациентов с коронавирусом, всего в стране насчитывается 37 558 коек для таких больных. Более 408 тыс. человек находятся на карантине. В Варшаве и других крупных городах создаются временные госпитали.

В Польше сейчас закрыты учреждения культуры, магазины в торговых центрах, за исключением продовольственных и аптек, гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране введен масочный режим, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Детские сады продолжают работать в обычном режиме, начальные и средние школы - дистанционно до 29 ноября.-0-