Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тыс.

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России выросло за последние сутки на 2 558 и составляет 18 328 человек в 82 регионах страны, сообщает ТАСС.

Выздоровели в РФ на данный момент 1 470 человек, 148 умерли, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также в штабе уточнили, что новые 1 355 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице более 11,5 тыс. заразившихся.-0-