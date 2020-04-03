Число зараженных коронавирусом в России превысило 4 тыс.

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России зарегистрировано 4 149 случаев заражения COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации штаба, с момента вспышки COVID-19 в России выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

Уточняется, что число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 448 и превысило 2,9 тыс. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что новая коронавирусная инфекция подтверждена за последние сутки у 17 детей в российской столице. Все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий режим в России до 30 апреля включительно для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.-0-