Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 1 тыс.

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении организации. Всего зафиксировано 27 смертельных случаев от Covid-19. Выздоровели 23 человека.

Как отмечает "Укринформ", исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Они анализируют образцы людей, которые могут быть инфицированы, а также контактных лиц. С начала года ЦОЗ получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.-0-