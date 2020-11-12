Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 500 тыс.

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 12 ноября зафиксировано уже более 500 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки - 11 057, это максимум с начала эпидемии, сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

Глава украинского Минздрава уточнил, что среди инфицированных за последние сутки - 428 детей и 564 медработника. Госпитализированы за последние сутки 1509 человек, скончались 198 зараженных, выздоровели 6235 человек. За сутки проведено более 77 тыс. тестов на коронавирус.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - сообщил глава Минздрава Украины.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694, скончались 9145. Проведено более 3,7 млн ПЦР-тестов.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отметил, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Минздрав страны разработал четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при значительном росте количества больных в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает красная зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня - в обычном режиме работают лишь общественный транспорт, продуктовые магазины, заправки, аптеки и некоторые другие учреждения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.-0-