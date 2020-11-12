Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 500 тыс.

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:56 В Минске за 10 месяцев под колесами автомобилей погибли 14 пешеходов Регионы
10:55 В Витебске завершено расследование дела о насилии в отношении милиционера Происшествия
10:51 В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом В мире
10:51 Уточнен перечень запрашиваемых организациями Госкомимущества документов при проведении админпроцедур Экономика
10:49 Инспекционно-досмотровые комплексы помогли выявить с начала года около 1,3 тыс. нарушений Общество
10:48 Следствие сообщило об аресте 10 армянских оппозиционеров и должностных лиц после митинга в Ереване В мире
10:44 В Солигорском районе женщина, попавшая под колеса авто, скончалась в больнице Происшествия
10:43 Нацбанк выпускает памятные монеты в честь 100-летия таможни Общество
10:41 В Гомельской области выявили хищения древесины с промскладов Происшествия
10:38 Патриотический автопробег "За единую Беларусь" пройдет в Витебской области Регионы
10:35 Заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет 17 ноября в видеоформате Политика
10:32 В Витебской и Гродненской областях продолжаются поиски 4 заблудившихся грибников Происшествия
10:30 Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали В мире
10:29 Масочный режим введен еще в трех районах Могилевской области Регионы
10:28 В Слониме легковушка сбила 7-летнего ребенка Происшествия
10:25 В Коста-Рике ввели чрезвычайное положение из-за последствий урагана "Эта" В мире
10:24 Спасатели ликвидировали возгорание в литейном цеху столичного предприятия Происшествия
10:21 Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19 Регионы
10:21 ВОЗ при поддержке USAID поставила в Беларусь оборудование для диагностики и лечения COVID-19 Общество
10:15 Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 500 тыс. В мире
10:11 В Чечерске мальчик застрял ногой в отверстии самолета-памятника Происшествия
09:54 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 14 и 15 ноября Регионы
09:52 Ученые выделили 7 групп симптомов COVID-19 В мире
09:42 Движение временно ограничат сегодня на участке автодороги Минск-Гомель Общество
09:36 В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья Регионы
09:36 Школа бренд-менеджмента заработает в БГУ Регионы
09:28 В Лунинце легковушка сбила пенсионерку на переходе Происшествия
09:18 Неделя рационального использования антибиотиков стартовала в Гомельской области Регионы
09:10 Более 1 млн зараженных коронавирусом зафиксировано в Италии В мире
09:07 Администрация Дональда Трампа не передает Джозефу Байдену послания от иностранных лидеров В мире
Все новости
Все новости
В мире
12 ноября 2020, 10:15

Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 500 тыс.

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом
Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 12 ноября зафиксировано уже более 500 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. Прирост за сутки - 11 057, это максимум с начала эпидемии, сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

Глава украинского Минздрава уточнил, что среди инфицированных за последние сутки - 428 детей и 564 медработника. Госпитализированы за последние сутки 1509 человек, скончались 198 зараженных, выздоровели 6235 человек. За сутки проведено более 77 тыс. тестов на коронавирус.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - сообщил глава Минздрава Украины.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 500 865 человек, выздоровели 227 694, скончались 9145. Проведено более 3,7 млн ПЦР-тестов.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отметил, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Минздрав страны разработал четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при значительном росте количества больных в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает красная зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня - в обычном режиме работают лишь общественный транспорт, продуктовые магазины, заправки, аптеки и некоторые другие учреждения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Украина
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом
Фото АРМЕНПРЕСС Следствие сообщило об аресте 10 армянских оппозиционеров и должностных лиц после митинга в Ереване
Владимир Зеленский. Фото из архива УКРИНФОРМ Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Фото ticotimes.net В Коста-Рике ввели чрезвычайное положение из-за последствий урагана "Эта"
Фото из архива Ученые выделили 7 групп симптомов COVID-19
Фото из архива Более 1 млн зараженных коронавирусом зафиксировано в Италии
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Лукашенко о современных вызовах: кто наберется мужества и выдержит, тот сохранит свое государство
Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны - Головченко
Многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить - Кочанова
Тренд времени – экология. В уникальном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!
Топ-новости
Принятие Бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны
В Минске установлены коэффициенты оплаты арендного жилья
Более 450 госстандартов принято в Беларуси с начала года
Патриотический автопробег "За единую Беларусь" пройдет в Витебской области
Нацбанк отмечает стабилизацию ситуации на депозитном и валютном рынках
Инспекционно-досмотровые комплексы помогли выявить с начала года около 1,3 тыс. нарушений
Беларусь и "Газпром" начали переговоры о поставках газа с 2021 года
Заседание Комитета секретарей совбезов ОДКБ пройдет 17 ноября в видеоформате
ВОЗ при поддержке USAID поставила в Беларусь оборудование для диагностики и лечения COVID-19
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в столице 14 и 15 ноября
Масочный режим введен еще в трех районах Могилевской области
Воскресенский рассказал подробности о создании "Круглого стола демократических сил"
"Буду лечить даже личного врага" - Руммо о призывах к забастовкам врачей
Финансирование локальных инициатив и реформу местного самоуправления обсудили в Витебске
Фельдшеры и помощники врача смогут выдавать больничные в период эпидемии
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.