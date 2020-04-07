Число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 1,5 тыс. человек

7 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине число зараженных коронавирусом достигло 1 462, из них 45 с летальным исходом, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"По данным центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9.00 7 апреля в Украине 1 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новых случая", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины и областные лабораторные центры. Они анализируют образцы людей, которые могут быть инфицированы, а также контактных лиц. Всего с начала года ЦОЗ получил 6 385 сообщений о подозрении на COVID-19.-0-