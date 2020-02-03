Число зараженных коронавирусом за пределами Китая увеличилось до 149 человек

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, за пределами Китая достигло 149. Об этом сообщает информационный портал "Ванъи".

Как пишет ТАСС, в Японии зафиксировано 20 случаев заболевания, в Таиланде - 19, в Сингапуре - 18, в Республике Корея - 15, Австралии - 12, ФРГ - 10, США - 9, Малайзии - 8, Вьетнаме - 7, Франции - 6, ОАЭ - 5, Канаде - 4, в России, Великобритании, Индии, Италии - выявлено по два случая заражения. На Филиппинах два человека заболели, один из них умер , что стало первым летальным случаем за пределами КНР. В Испании, Камбодже, Непале, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке зафиксировано по одному заболевшему пневмонией.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 17 205, из них 2 296 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов возросло до 361.

Власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-