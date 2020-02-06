Число зараженных новым коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 20

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Японии сообщило, что коронавирусом 2019-nCoV инфицированы еще 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess. Таким образом, число заразившихся на борту лайнера на утро 6 февраля составило 20 человек, сообщает Euronews.

В Японии круизный лайнер поместили на карантин из-за коронавируса Всех пассажиров и членов экипажа проверили на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Результаты анализов будут готовиться около суток, в течение этого времени людей попросили оставаться в своих каютах.

Японские власти 3 февраля объявили двухнедельный карантин для всех на Diamond Princess - это свыше 2,5 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа. Такое решение было принято после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV.

Лайнер поставили на якорь в портовом терминале Иокогамы, куда запрещен доступ другим судам. Приблизиться к Diamond Princess могут лишь сотрудники службы скорой помощи и иной медперсонал. Доставкой на борт всего необходимого занимаются японские военные. Правительство Японии сообщило, что на борту лайнера находятся граждане 56 стран, в том числе 24 россиянина.

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. человек, был помещен на карантин после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV.

Также 5 февраля стало известно, что власти Гонконга не пускают на сушу более 1,8 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, опасаясь распространения коронавируса 2019-nCoV. Около 30 членов команды теплохода жалуются на высокую температуру, кашель, боль в горле и другие симптомы, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.-0-