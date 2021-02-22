Число заразившихся COVID-19 в Индии на прошлой неделе достигло пика с ноября

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю в Индии зарегистрировали на 31% больше заразившихся коронавирусом, это первый скачок с ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Ведомство отмечает начавшийся на минувшей неделе рост числа заразившихся. С 15 по 21 февраля в стране зарегистрировано более 100 тыс. новых случаев заболевания, что на 31% выше, чем неделей ранее, когда были выявлены около 77,3 тыс. инфицированных. Такой скачок количества заразившихся в процентном отношении отмечен впервые с ноября минувшего года. Средний суточный показатель на минувшей неделе составил около 12,7 тыс. новых случаев заражения, тогда как на предшествовавшей неделе он находился на уровне около 11,4 тыс.

В то же время число излечившихся от новой инфекции увеличилось за сутки почти на 9,7 тыс. и достигло около 10,7 млн человек.

Индия занимает второе место в мире после США по числу заразившихся и четвертое место по числу летальных исходов из-за новой инфекции - после США, Бразилии и Мексики.-0-