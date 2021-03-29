Число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 12 млн

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число заразившихся коронавирусом в Индии с начала пандемии превысило 12 млн, сообщает агентство Reuters.

За прошедший день в стране зафиксировано 68 020 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 11 октября 2020 года. Число летальных исходов от COVID-19 за день выросло на 291.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 12,04 млн случаев заражения COVID-19, из них смертельными оказались 161,84 тыс. Сегодня Индия занимает третье место в мире по общему числу заражений коронавирусом в стране, уступая лишь США и Бразилии.

В течение трех дней подряд суточное число инфицированных коронавирусом в Индии превышает 60 тыс. Наиболее тяжелая ситуация с распространением инфекции наблюдается в штате Махараштра. Власти рассматривают введение комендантского часа и более жестких ограничений на территории штата, чтобы остановить вспышку вируса.-0-